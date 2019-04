La Juve dei ragazzini: come sono andati Gozzi & Co

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Gozzi e Grigoris Kastanos dal primo minuto. Poi Hans Nicolussi Caviglia e Stephy Mavididi a gara in corso: la Juve che ha perso in casa della SPAL, condizionata nella testa dalla sfida all’Ajax di martedì prossimo, lo era ancora di più nelle scelte di formazione. Una squadra di ragazzi, se non ragazzini. E se di Moise Kean possiamo dimenticarci che sia un 2000 perché lui se ne frega bellamente e continua a segnare, per quanto riguarda gli altri è abbastanza difficile non farci caso.

Come sono andati? Alti e bassi, con un paio di errori decisivi. Li ha sottolineati lo stesso Allegri in conferenza stampa: Kastanos sul primo gol, Nicolussi sul secondo. Prestazioni diametralmente opposte, per quanto riguarda questi due: in difficoltà il cipriota, che pure ha due anni in più; molto più incisivo il giovane Hans, disinnescato solo da Viviano, la cui carta d’identità recita 2000. Vuol dire qualcosa sul futuro? Non lo sappiamo, oltre alle qualità gioca l’emozione. E partire da titolari comporta un carico che subentrare non ha. Per quanto gesto oggi, viene da dire che Nicolussi sia già più pronto per la Juve di quanto Kastanos non possa mai esserlo, nonostante i due anni in meno.

Poi c’è Gozzi, il più giovane della compagnia. Classe 2001, ma gli addetti ai lavori ne parlano come se fosse il più promettente di tutti. Piede mancino non educatissimo; gamba lunga e potente; fisico, tanto: per contrastare due come Floccari e Petagna servono spalle larghe. Poi la sbavatura, nel finale sul gol di Floccari. Non un errore, al massimo un’imprecisione. C’è ancora da lavorare, ma la stoffa non manca. E infine la grande curiosità di vedere finalmente Mavididi: per portarlo in Italia la Juve ha speso soldi veri. Bene ma non benissimo in Serie C, nel pre-partita del Mazza ha divertito con alcuni palleggi di fino. Poi, però, ci dovremo tenere la curiosità: è entrato quando la Juve era già uscita, almeno con la testa, da Ferrara.