La Juventus in Nazionale, da Ronaldo a Morata: tutti i convocati bianconeri

Juventus che si appresta come di consueto a lasciare partire molti giocatori verso le rispettive Nazionali anche in una sosta atipica come quella che si appresta a vivere la Serie A visti i diversi club che hanno i giocatori bloccati a causa dell'intervento delle Asl locali. Solo due i calciatori bianconeri convocati dal ct Mancini in vista degli impegni della Nazionale italiana, forse una delle minori rappresentanze juventine in azzurro degli ultimi anni. Bonucci e Bernardeschi hanno già risposto alla chiamata e affronteranno mercoledì 11 in amichevole l'Estonia, poi la Polonia domenica 15 e infine la Bosnia a Sarajevo mercoledì 18. Oltre ai due azzurri, sono ben 13 i calciatori chiamati dai rispettivi ct. Si parte dal solito Cristiano Ronaldo, colonna del suo Portogallo, al ritorno di Alvaro Morata con la Spagna dopo diversi mesi d'assenza fino a Szczesny che sfiderà anche l'Italia, Demiral con la Turchia, Kulusevski e la sua Svezia ancora orfana di Ibrahimovic e ancora Rabiot, McKennie, Arthur, Danilo, Cuadrado e Bentancur. L'U21 di Nicolato ha chiarmato Frabotta per gli impegni contro Islanda, Lussemburgo e Svezia, mentre per la lista U21B, è stato convocato anche Manolo Portanova.

ITALIA

Bernardeschi

Bonucci

ITALIA U21

Frabotta

Portanova (lista B)

PORTOGALLO

Cristiano Ronaldo

POLONIA

Szczesny

TURCHIA

Demiral

FRANCIA

Rabiot

SVEZIA

Kulusevski

SPAGNA

Morata

USA

McKennie

BRASILE

Arthur

Danilo

COLOMBIA

Cuadrado

URUGUAY

Bentancur