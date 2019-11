La lunga notte di Carlo Ancelotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mettere in discussione Carlo Ancelotti, oggi, vorrebbe dire prendere coscienza del fallimento del progetto tecnico e degli errori commessi negli ultimi due anni. Il Napoli, invece di ridurre il gap dalla Juventus dopo il testa a testa di due stagioni fa, si è allontanato ancor di più dai bianconeri, lasciando spazio anche all'Inter di Antonio Conte, che per il momento guarda tutti dall'alto. Dodici punti di distacco dalla vetta sono tanti e lo sa bene Carletto, che in verità non è mai stato allenatore da campionato nella sua lunga e vincente carriera. L'ex tecnico di Milan e Real Madrid era stato ingaggiato per portare il Napoli in una dimensione più europea, per cercare di crescere anche fuori dai confini nazionali. Le tre Champions League vinte in passato erano una garanzia, i risultati sono stati altalenanti.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, il periodo più difficile dell'ultimo lustro. La posizione di Carlo Ancelotti non è mai stata così in bilico. Sarà una notte di riflessione, per la società e per il tecnico emiliano, che qualche errore sicuramente lo ha commesso nelle ultime settimane; capire cosa sia successo è impresa ardua, ma quello che colpisce è l'assoluta mancanza di reazione da parte della squadra, che ha subito una netta ed evidente involuzione sul piano del gioco, al di là dei problemi fuori dal campo. Senza anima e senza idee: ci vorrà una decisa inversione di tendenza per superare la lunga notte.