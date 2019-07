La manager più ambita. Pur non essendolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il video autopromozionale di Wanda Nara - nelle storie di Instagram - appare un buco nell'acqua, nei modi e nei tempi. Perché se è vero che Icardi con ogni probabilità finirà alla Juventus, con un incontro galeotto che sarebbe andato di scena tra la moglie/agente e Paratici a Ibiza, dall'altro lato nel corso del girato si elencano le vittorie dell'argentino. C'è qualcosa che stride, come "miglior uomo squadra", con lo spogliatoio che s'è rivoltato a febbraio. Oppure "tra i calciatori più pagati": lì dipende quanto è ampio lo spettro, perché se è vero che guadagna come Dzeko, è sotto a praticamente tutti i big della Juventus, oltre a Higuain oppure Kalidou Koulibaly.

NIENTE TESSERA - C'è poi un discorso di lana caprina, che poi tanto lana non è: perché Wanda Nara si dice "manager più ambita" nel proprio video promozionale, ma la realtà è che non potrebbe sedersi al tavolo delle trattative, dopo la reintroduzione dell'albo da procuratore. Perché nello scorso marzo non ha svolto l'esame, dunque si deve appoggiare a un avvocato per tutelare l'eventuale assistito.

E NIENTE RINNOVO - Tra l'altro, sempre sullo stridere di tempi e modi, Icardi non ha prolungato il proprio contratto perché chiedeva gli stessi soldi di Gonzalo Higuain, intorno ai 7,5 più bonus facili per arrivare a 9. Da ottobre 2016 il suo stipendio è lo stesso, un'altra sottolineatura sul fatto che le cose non stiano andando proprio come mostrato nel video.