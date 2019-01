© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma festeggia il ritorno (momentaneo) al quarto posto grazie a due calciatori che stanno trascinando la squadra con classe e freschezza. Stiamo parlando di Niccolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, protagonisti della vittoria contro il Torino e veri e propri trascinatori di una squadra bella quanto incostante.

PREDESTINATO - Il numero 22 romanista danza col pallone in mezzo al campo, fa a sportellate con un vecchio volpone del calcio mondiale come Tomas Rincon e segna un gol bellissimo che coniuga tecnica, forza e velocità d'esecuzione. In pochi mesi si è trasformato in debuttante a realtà consolidata. Un percorso da predestinato che incanta il palato fino dei tifosi giallorossi e che adesso si candida a essere una delle nuove guide anche in chiave Nazionale. Un classe '99 che è la vera arma in più plasmata da Di Francesco con intelligenza e coerenza.

CLASSE FUNZIONALE - Lorenzo Pellegrini non è più una novità ed è anzi una splendida realtà. Il centrocampista giallorossa sta crescendo di partita in partita coniugando la bellezza di colpi di genio come l'assist di oggi per El Shaarawy, alla forza dell'interditore. A fianco di Cristante pecca forse solo nell'attenzione difensiva che non è certo la sua caratteristica principale, ma è in dubbio che lo stesso Difra ha trovato in lui un jolly che mezza Europa gli invidia.