La Nacion: 9 ambulanze a casa Maradona dopo l'arresto cardiaco. Non è servito

Tutte le fonti argentine stanno confermando la tristissima notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona: a 60 anni, un arresto cardiaco s'è portato via il calciatore più forte di sempre. Maradona è scomparso questo pomeriggio mentre era nella sua casa di San Andrés, nella zona del Nordelta (Buenos Aires). Come scrive 'La Nacion', nelle ore successive all'arresto cardiaco sono arrivate nove ambulanze ma non sono servite per rianimarlo.