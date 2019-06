La notte di Guedes: il primo gol ufficiale col Portogallo vale un trofeo

Il successo del Portogallo in Nations League, che ha portato la selezione guidata da Fernando Santos ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo che è andato a sostituire le amichevoli internazionali, ha la firma di un nome ed un cognome ben precisi. E a sorpresa, questa volta, non si legge Cristiano Ronaldo bensì Goncalo Guedes. L'attaccante classe '96 era il meno appariscente del tridente offensivo portoghese, se messo a paragone con due mostri sacri come il suddetto juventino e un calciatore già consacrato ai palcoscenici internazionali quale Bernardo Silva del Man City. L'outsider di lusso ha invece deciso la finale e permesso a CR7 di alzare l'ennesimo trofeo della sua carriera. Lo ha fatto con una prima volta.

🇵🇹 Primo gol in partite ufficiali con il Portogallo per Guedes! ⚽️ pic.twitter.com/ObuNOb7dxK — La UEFA (@UEFAcom_it) 9 giugno 2019

Diciassettesima partita per lui, e quarto gol. Ma gli altri tre sono arrivati in occasioni di partite amichevoli, e l'ultimo risaliva comunque ad un anno e due giorni or sono. Due reti all'Algeria in amichevole, dopo aver segnato il primo centro a novembre 2017. Ma nelle gare ufficiali, quattro nello scorso Mondiale e altre due tra qualificazioni ai prossimi Europei e questa Nations League, ancora nulla. Buona la settima, eccome se lo è stata: il primo gol in partite ufficiali di Guedes vale allo stesso tempo un trofeo. Definirlo pesante, probabilmente, sarebbe un eufemismo. In cuor suo Guedes, poi, spera di trovare sicurezze maggiori anche con la maglia delle squadre di club: annunciato dal PSG come una stella, si è rivelato ancora non all'altezza tanto da indurre i parigini a mandarlo a Valencia. Il primo tassello potrebbe essere stato apposto proprio questa sera.