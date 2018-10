La Nuova Ferrara: "Lazzari e non solo: gli squadroni studiano la SPAL"

L'eco dell'impresa della SPAL è arrivata fino in Sudamerica, celebrata persino da Olè, quotidiano argentino. Ora le big studiano Manuel Lazzari e non solo per il futuro, come sottolineato oggi in prima pagina da La Nuova Ferrara. Il ds Vagnarti intanto ripete: "Abbiamo le basi e le potenzialità per rimanere a lungo in Serie A".