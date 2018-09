La Nuova Ferrara: "Petagna: 'E' una SPAL che può migliorare'"

Un mese importante per svoltare, o potrebbe arrivare un cambiamento. Il Bologna si prepara ad una serie di partite assai combattute che potrebbe segnare il futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina rossoblù. Cesare Prandelli Il nome più accreditato per l’eventuale successione. E sullo...

TMW - Bologna, mese di fuoco per Inzaghi. Prandelli alla finestra

Ancelotti: "Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato, l'arbitro ci è cascato"

Champions, gruppo D: Galatasaray in testa, pari fra Schalke e Porto

Non è più il Napoli di Sarri, non è ancora il Napoli di Ancelotti

Stella Rossa, Milojevic: "In Serbia Koulibaly giocherebbe in attacco"

Genoa, Donatelli: "Inizio di stagione in linea con le aspettative"

Napoli, Zielinski: "È mancata la cattiveria. Non temiamo nessuno"

Milan, il padre di Reina svela: "Chiuderà la carriera in rossonero"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

Champions League: la legge dei bomber non passa mai di moda

Gli esami non finiscono mai: Samp, con la Fiorentina possibili novità

Ponciroli: "Ora questa Inter può far paura a tutti"

Napoli, dominio e palle gol sprecate: a Belgrado due punti buttati via

Milan, arriva il colpo Gazidis per la crescita del fatturato

Bologna, mese di fuoco per Inzaghi. Prandelli alla finestra

Dopo la doppietta siglata all'Atalanta, Andrea Petagna è sempre più convinto dell'ottimo potenziale della sua SPAL. La Nuova Ferrara , nel taglio alto della prima pagina, riporta proprio alcune parole dell'ex attaccante della Dea . "Petagna: 'E' una SPAL che può migliorare'", il titolo proposto dal giornale in edicola.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy