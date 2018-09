La nuova Italia - Balotelli, epurato e figliol prodigo con Mancini

© foto di Federico De Luca

Why always me? Mario Balotelli, bad boy all'acqua di rose e con tanto di vistosa cresta a catturare attenzioni del calcio e dell'era moderna, trova di nuovo casa con l'Italia. Dai muscoli che hanno fatto il giro del globo a un ciclo che con Giampiero Ventura pareva chiuso. La Francia, più che occasione di riscatto, agli occhi dell'ex ct suonava e brillava come esilio e culmine di una carriera mai esplosa e destinata a restar tale. Un'eterna promessa. Solo che Mario, che di Super ora ha i capelli, la voglia e il carattere, ma che pretenderebbe una sana normalità, ha saputo rimettersi in gioco. A Nizza è rinato e ripartito, poi voleva andarsene in estate ma in Italia non solo Ventura ma pure più di un club, vuoi per l'ingaggio e vuoi per l'ingombrante personalità mediatica, non ha creduto in lui. Fortuna per Balotelli che è arrivato alla guida degli azzurri Roberto Mancini che con la punta classe '90 ha sempre avuto un rapporto di odi et amo. Scontri e incontri. Abbracci e parole dolci. Adesso una nuova occasione ma un messaggio: non si sieda sugli allori. Non farà sconti a nessuno, il Mancio, soprattutto al suo figlioccio. Anzi.

Data di nascita: 12 agosto 1990

Club di appartenenza: Nizza

Presenze in Nazionale: 35 presenze, 14 gol