La nuova Italia - Belotti e la cresta del gol che cade contro le grandi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultima stagione non è stata certo delle più splendenti e brillanti, per Andrea Belotti. Dieci gol in campionato, non certo uno score degno di attese e aspettative e, soprattutto, dei cento milioni della clausola che nessuno ha pure sfiorato la corsa estate. Anche in questa di proposte vere e ricche, sulla scrivania di Urbano Cairo, non sono arrivate. Con la maglia dell'Italia, Belotti ha esordito sotto la gestione di Giampiero Ventura, nel sonoro ko per 3-1 contro la Francia. Un bottino di reti magro in azzurro: 5 realizzazioni, di cui 3 contro il Liechtenstein, 1 contro la Macedonia e 1 contro l'Arabia Saudita. Come dire: serve che Belotti si sblocchi assolutamente contro le grandi, visto che non è andato in rete contro i Galletti, ma pure contro l'Olanda, contro l'Uruguay, contro la Spagna, la Svezia, l'Argentina, l'Inghilterra. Grande con le piccole, piccolo con le grandi.

Data di nascita: 20 dicembre 1993

Club di appartenenza: Torino

Presenze in Nazionale: 18 presenze, 5 gol