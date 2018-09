La nuova Italia - Benassi, l'ex capitano degli azzurrini cerca spazio

© foto di Federico De Luca

Marco Benassi non poteva sognare un inizio di stagione migliore: tre gol segnati in campionato con la maglia della Fiorentina nelle prime due partite giocate dalla squadra viola, capocannoniere momentaneo della Serie A e convocazione da parte di Roberto Mancini per le prime due partite di Nations League e dunque per l'inizio ufficiale del nuovo corso azzurro. Lui che nel recente passato è stato capitano dell'Under21 fino all'Europeo in Polonia del 2017 ma che è anche già stato convocato in prima squadra da Conte e Ventura senza però mai esordire con la Nazionale maggiore. Questa sera potrebbe arrivare anche la prima presenza, con Mancini che punta forte sul suo stato di forma ma anche sulla sua esperienza con le Nazionali minori e dunque con la dimestichezza con l'ambiente di Coverciano. Da tempo sulla bocca dei critici come uno dei potenziali cardini del futuro azzurro, adesso è pronto per confermare i buoni giudizi che negli anni si sono succeduti con successi alterni. A Firenze si stanno godendo un giocatore maturato e che è guida anche all'interno del giovane spogliatoio di Pioli, chissà che in azzurro non possa fare altrettanto anche in breve tempo.

Data di nascita: 8 settembre 1984

Squadra attuale: Fiorentina

Presenze e gol in azzurro: Nessuna presenza