La nuova Italia - Berardi, l'anno del dentro o fuori. Per scordare Ventura

© foto di Federico De Luca

Giampiero Ventura, al momento del suo insediamento sulla panchina dell'Italia, si trovò subito davanti al caso Domenico Berardi. Decise di prendere una strada non certo ponziopilatesca, escludendo di fatto quello che pareva il miglior talento del calcio italiano dal suo progetto. Pareva, già. Perché a ventiquattro anni, Berardi gioca sempre al Sassuolo e non ce ne voglia il club di Squinzi, ma i lidi che contano nel calcio d'Europa sono altri. Però il salto non è mai arrivato. A Berardi viene imputato un carattere non certo delicato, un talento ben più che altalenante, un'ultima stagione da incubo e una costanza non degna dei grandi calciatori. Il Sassuolo ha sempre sparato alto per la sua valutazione e per questo non è andato alla Juventus, all'Inter, alla Roma. E' stato pallino di molti ma gioiello di nessuno, per adesso. E' arrivato l'anno della svolta, adesso. Per dimostrare che le premesse erano corrette e che le montagne russe sono finite. All'esordio, di fatto, con l'Italia, dopo settantaquattro minuti non certo indimenticabili in amichevole contro la Francia.

Data di nascita: 1 agosto 1994

Club di appartenenza: Sassuolo

Presenze in Nazionale: 1 presenza