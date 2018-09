La nuova Italia - Bernardeschi, prove da grande con CR7

© foto di Federico De Luca

Protagonista del tradimento maximo per Firenze, ovvero trasferirsi dalla squadra "tatuata sulla pelle" verso la Juventus, Federico Bernardeschi sta vivendo una nuova vita. A Torino è maturato all'ombra di grandi campioni, è cresciuto pure fisicamente. Adesso ha l'opportunità, peraltro, di vedere all'opera ogni giorno Cristiano Ronaldo e, senza voler essere blasfemi, come tipo (tecnicamente, strutturalmente, come colpi) è quello che in Italia lo ricorda più da vicino. O meno da lontano. Federico Bernardeschi è diventato uomo, pronto a ricoprire un ruolo importante sia in bianconero che con l'Italia. Lo stima tantissimo Massimiliano Allegri e lo stesso vale per Roberto Mancini. Occhio al ruolo: dalla sua parte gravita Federico Chiesa, suo erede già a Firenze. Per questo Berna studia già da trequartista puro. Ma anche da mezzala. Perché in un'Italia così scevra di colpi e numeri, il talento deve giocare. Tutto insieme.

Data di nascita: 16 febbraio 1994

Club di appartenenza: Juventus

Presenze in Nazionale: 13 presenze, 1 gol