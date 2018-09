La nuova Italia - Biraghi, dalla B alla Nazionale per restarci a lungo

© foto di Federico De Luca

Arrivato nell'estate del 2017 alla Fiorentina su espressa richiesta di Stefano Pioli dopo aver tarato la qualità di Maxi Olivera non all'altezza del progetto tecnico viola, Cristiano Biraghi si è distinto giocando una stagione di grande continuità di rendimento che gli ha permesso anche di riscattare diverse critiche ricevute dopo le prime giornate. L'esterno mancino è stato rilevato dal Pescara relegato in Serie B ed era arrivato tra qualche mugugno da parte di una piazza esigente come quella di Firenze che però ha convinto con le prestazioni ma anche con un atteggiamento che lo ha trasformato in uno dei leader del giovanissimo spogliatoio gigliato. Per questo, le sue prestazioni sono saltate all'occhio anche di Roberto Mancini, che ha deciso, per la prima volta, di convocarlo per due partite dopo la sola presenza negli stage azzurri. L'ambizione di Biraghi è quella di entrare in pianta stabile nel giro azzurro, magari riuscendo anche a ritagliarsi un po' di spazio tra i titolari. Con Criscito in dubbio, proprio stasera contro la Polonia potrebbe coronare il sogno di esordire con la maglia della Nazionale, ma se ciò non dovesse accadere avrà comunque la possibilità di godersi una prima chiamata conquistata sul campo. "E' merito mio, del lavoro fatto ogni giorno - ha dichiarato il giocatore della Fiorentina da Coverciano - Ho dimostrato quel che posso dare". Gattuso ci ha pensato concretamente nel corso dell'estate, ma Pioli lo ha voluto fortemente ancora a Firenze. Il futuro è tutto da scrivere e questa convocazione non fa altro che confermare una crescita che per molti sembrava essersi già bloccata da tempo.

Data di nascita: 1° settembre 1992

Squadra attuale: Fiorentina

Presenze e gol in azzurro: Prima convocazione