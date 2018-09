La nuova Italia - Bonaventura, jolly per virtù ma come debolezza

© foto di Federico De Luca

Parte nel 2013 la storia con l'Italia di Giacomo Bonaventura nella gara contro San Marino. Solo che, poi, in cinque anni, Jack colleziona soltanto undici presenze con la maglia azzurra. Venti minuti nel novembre 2014 contro l'Albania. Un 2016 con ben cinque partite, tra cui l'1-1 contro la Spagna che segnerà poi il secondo posto finale nella classifica verso Russia 2018. Poi riparte ma solo col nuovo ciclo di Roberto Mancini. Giacomo Bonaventura ha tanti pregi, tra cui una profonda polivalenza, ma anche una debolezza. Che è la stessa dei jolly. Quella di non avere un'identità unica. Trequartista. Esterno d'attacco. Mezzala. Bonaventura sa fare tutto bene ma, forse, in ogni reparto ha qualcuno che lo sopravanza. A quasi trent'anni, è l'ora della svolta. Gennaro Gattuso e Roberto Mancini, uomini di calcio, ne sfruttano ora al massimo le qualità. Del miglior dodicesimo, forse, d'Italia. Ancora in cerca di una sua identità.

Data di nascita: 22 agosto 1989

Club di appartenenza: Milan

Presenze in Nazionale: 11 presenze