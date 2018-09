La nuova Italia - Bonucci, posto fisso nonostante i giovani rampanti

© foto di Federico De Luca

Nella difesa dell'Italia del futuro ci sono tanti giovani rampanti pronti a giocarsi il posto da titolare. Ma per il momento il posto di Leonardo Bonucci al centro della retroguardia sembra davvero intoccabile. Il centrale bianconero, per esperienza e qualità tecniche, è considerato perno imprescindibile per lo scacchiere tattico del ct Roberto Mancini che difficilmente si priverà di lui. E la reunion con capitan Chiellini in bianconero non può far altro che consolidare gli automatismi anche in ottica nazionale.

Data di nascita: 1 maggio 1987

Squadra attuale: Juventus

Presenze in azzurro: 80 con 6 reti