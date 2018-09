La nuova Italia - Caldara, la scommessa di Mancini che punta i titolari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Confermato dopo le prime convocazioni targate Roberto Mancini e dopo l'estate travagliata passata dall'euforia per la prima stagione in maglia juventina e il passaggio improvviso al Milan nell'affare Higuain, Mattia Caldara ha rimesso la tuta azzurra anche per le prime uscite ufficiali del nuovo corso della Nazionale. Il difensore rossonero fa parte della nuova leva di centrali italiani, che dovranno, prima o poi, sostituire le vecchie glorie come Bonucci e Chiellini, con l'ambizione di mantenere l'altissimo standard storico dell'Italia in ambito internazionale. Lo scorso luglio lo stesso ct Mancini parlò di lui come protagonista del futuro degli azzurri, confermando di voler puntare forte sulle sue qualità per ora inespresse al Milan a causa degli zero minuti giocati sotto la guida di Gattuso. Proprio questo essere ai margini, per il momento, della squadra titolare milanista, gli ha fatto perdere qualche punto in vista del doppio appuntamento di Nations League, ma l'assoluta e concreta ambizione di Caldara è proprio quella di diventare il titolare del nuovo corso della Nazionale.

Data di nascita: 5 maggio 1994

Squadra attuale: Milan

Presenze e gol in azzurro: 1 presenza e 0 gol