La nuova Italia - Chiellini, il nuovo capitano al timone della barca azzurra

Giorgio Chiellini è il capitano prescelto per il dopo Gigi Buffon. Questo basterebbe per descrivere la posizione gerarchica del centrale bianconero all'interno del gruppo azzurro. In un'Italia che prova a rilanciarsi dopo il fallimento Mondiale con la ricerca spasmodica di giovani da far diventare protagonisti, il carattere e l'esperienza del livornese sembrano caratteristiche assolutamente fondamentali. Indispensabili per la crescita di tutto il gruppo. E la fascia di capitano non potrà far altro che responsabilizzarlo ulteriormente dopo i pensieri di addio post Svezia. "La Nazionale però non si può lasciare", il candido pensiero ammesso ieri in conferenza stampa.

Data di nascita: 14 agosto 1984

Squadra attuale: Juventus

Presenze in azzurro: 96 con 8 reti