La nuova Italia - Chiesa, la grande speranza. Di tutte le big di Serie A

© foto di Federico De Luca

Cinque presenze già in cascina, Federico Chiesa è il veterano dei baby azzurri. A vent'anni, ha già sulle spalle il peso dell'attacco e delle responsabilità della Fiorentina ed è già oggetto e soggetto di un'asta milionaria destinata a esplodere. E' lui la grande speranza, tra i convocati di Roberto Mancini, per l'Italia che verrà. Un talento purissimo, esterno d'attacco e seconda punta, figlio d'arte che ha saputo prendere il meglio dal padre. E in questo c'è anche la serietà di un professionista mai fuori dalle righe ma sempre a testa bassa sul campo d'allenamento e con lo sguardo mirato verso la porta avversaria. Ha il destino di Firenze e dell'Italia nei suoi piedi. In attesa di un inevitabile salto triplo nell'Olimpo del pallone.

Data di nascita: 25 ottobre 1997

Club di appartenenza: Fiorentina

Presenze in Nazionale: 5 presenze