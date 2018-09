La nuova Italia - Cragno, niente gerarchie e un sogno tutto azzurro

Alessio Cragno è uno dei nuovi volti della Nazionale targata Roberto Mancini. Convocato per la doppia sfida contro Polonia e Portogallo in Nations League dopo la prima chiamata per lo stage dell'aprile 2017 sotto la guida di Giampiero Ventura. Il portiere toscano si è imposto nello scorso campionato come una delle sorprese positive del Cagliari, con Rastelli che decise di preferirlo a Rafael fin dalla prima partita sia a causa dell'infortunio del brasiliano sia per le qualità mostrate in ritiro dal giocatore classe '94. L'ambizione di Cragno è ovviamente quella di entrare in pianta stabile tra i convocati azzurri, contendendo così il posto a Donnarumma, Sirigu e Perin. Non sarà facile scalare le gerarchie in un ruolo bloccato come quello del portiere, anche se, per il momento, la successione di Buffon non è stata ancora assegnata ufficialmente. "Non sono io a fare le gerarchie fortunatamente - ha dichiarato il portiere alla sua prima conferenza in azzurro - ma lavorerò per dimostrare di meritarmi questa convocazione".

Data di nascita: 28 giugno 1994

Squadra attuale: Cagliari

Presenze in azzurro: Prima convocazione