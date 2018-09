La nuova Italia - Criscito, un atteso ritorno con l'Europeo nel mirino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenico Criscito a un certo punto della sua lunga carriera russa aveva pensato che la Nazionale non fosse più alla sua portata. In parole povere, aveva abbandonato la speranza. Lui che, dopo aver disputato il fallimentare Mondiale in Sudafrica da titolare, ed aver saltato l'Europeo del 2012 a causa delle accuse di combine per cui è stata poi chiesta l'archiviazione nel 2015, era stato convocato solo sporadicamente da Prandelli, Conte e da Ventura nonostante il rendimento con lo Zenit San Pietroburgo fosse di buona qualità e continuità. L'approdo di Mancini sulla panchina azzurra però, ha cambiato inaspettatamente le sue ambizioni in Nazionale, con il ct che, avendolo allenato nella breve esperienza russa, ha potuto constatare le sue doti oltre ad apprezzarne il successivo ritorno in Italia nel corso di questa estate. Adesso Criscito è il titolare in pectore della Nazionale e l'obiettivo Europeo sembra essere tranquillamente alla sua portata. E' uno dei giocatori più esperti della rosa e lo stesso Mancini punta molto su di lui anche per aiutare a crescere i giovanissimi convocati chiamati per queste prime partite di Nations League. Il ritorno in Serie A lo aiuterà a mantenere il posto in azzurro mettendosi in mostra con il suo Grifone, con la speranza di poter tornare a disputare una grande competizione internazionale con l'Europeo del 2020.

Data di nascita: 30 dicembre 1986

Squadra attuale: Genoa

Presenze e gol in azzurro: 24 presenze e nessun gol