La nuova Italia - Cristante, confermarsi per non perdere il treno

© foto di Federico De Luca

Bryan Cristante è stata una delle principali sorprese dell'Atalanta della scorsa stagione, con 47 presenze totali e ben 12 gol segnati tra campionato e coppe. Un piccolo record per un centrocampista che gli ha fatto conquistare l'occasione romana con Monchi che ha deciso di investire circa 30 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Mentre l'ex rossonero cresceva nel club guidato da Gasperini intanto, anche la Nazionale si accorgeva della sua crescita, con Ventura che a ottobre del 2017 gli ha concesso la prima chiamata e la prima partita contro la Macedonia. Mancini ha visto in lui le stesse qualità che lo hanno portato all'esordio l'anno scorso e ha deciso di convocarlo ancora puntando sulle sue doti di interno capace di inserirsi in area come pochi altri in circolazione. Il futuro è tutto da scrivere e la speranza dell'attuale ct è che Di Francesco presto possa trovargli maggiore spazio dopo che nelle prime tre partite lo ha inserito tra i titolari solo nel pareggio contro la Dea sostituendolo però alla fine del primo tempo. E' chiaro che le sue ambizioni azzurre andranno di pari passo con il rendimento nel club giallorosso e dunque, sarà obbligatorio continuare a crescere senza guardarsi indietro.

Data di nascita: 3 marzo 1995

Squadra attuale: Roma

Presenze e gol in azzurro: 5 presenze e nessun gol