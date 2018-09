La nuova Italia - Donnarumma, il nuovo Gigi col favore della pole position

© foto di Federico De Luca

Da un Gianluigi ad un altro. Fin dal suo esordio in Serie A il 25 ottobre del 2015 Gigio Donnarumma ha dovuto convivere con l'etichetta di successore designato di Buffon. Aspettative importanti per uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. E ora che il numero uno del PSG ha lasciato la Nazionale, tutto lasciava intendere che sarebbe stato il Gigi milanista a prendere il suo posto. E così sarà, almeno nella prima uscita ufficiale dell'Italia di Roberto Mancini, quella di questa sera contro la Polonia in Nations League. Chi sta dietro a Donnarumma però spinge per il sorpasso, forte di una gerarchia non ancora certa e consolidata. Perin e Sirigu infatti avrebbero le carte in regola per giocarsi la titolarità della porta azzurra, seppur come detto Gigio abbia il favore della pole position. Dalla sua infatti c'è anche il giocare nel Milan, club che espone a pressioni e attenzioni mediatiche e che quest'anno avrà anche la vetrina europea.

Data di nascita: 25 febbraio 1999

Squadra attuale: Milan

Presenze in azzurro: 6