La nuova Italia - Gagliardini, una sfida che non riguarda solo l'Inter

© foto di Federico De Luca

Roberto Gagliardini è stato uno dei nuovi prodotti del vivaio atalantino a essere ceduto a peso d'oro dal club di Percassi. Un precursore, per certi versi, di una lunga serie di giocatori esplosi alla Dea per poi compiere il grande salto verso le big del nostro campionato. Il suo approdo all'Inter ha dato il "La" a un nuovo impegno da parte delle società di prima fascia nell'acquisto dei talenti nostrani, utili anche per permettere alla Nazionale di avere un futuro più roseo. In azzurro Gagliardini ha già disputato quattro partite, iniziando l'avventura sostituendo un collega non da poco come Claudio Marchisio sotto la guida di Ventura. Roberto Mancini, nonostante l'esperienza nerazzurra non abbia ancora confermato a pieno le sue qualità, ha deciso di puntare ancora su di lui e l'ambizione personale del giocatore nato a Bergamo non può essere altro che quella di diventare, in breve tempo, un punto di riferimento della selezione italiana. La concorrenza è molta, ma le potenzialità non possono essere sottovalutate.

Data di nascita: 7 aprile 1994

Squadra attuale: Inter

Presenze e gol in azzurro: 4 presenze e nessun gol