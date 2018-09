La nuova Italia - Immobile, in carriera grande ma solo con la Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il fatto che Ciro Immobile, come Andrea Belotti, abbia segnato solo a Nazionali di minor caratura, è la fotografia di un'Italia che non va ai Mondiali. Ok, le scelte scriteriate di Giampiero Ventura. Le polemiche e le pressioni. Però la Svezia non era certo ostacolo insormontabile ma, eccezion fatta per un gol all'Olanda nel 2014, in amichevole, Immobile in azzurro ha segnato solo contro Israele, Macedonia, Albania e Liechtenstein. Immobile è diventato grande al Torino, perché alla Juventus non ha sfondato. Ha mancato le occasioni straniere, Siviglia e Borussia Dortmund, tornando in Italia ed esplodendo con la maglia della Lazio. Ha colpi e numeri da centravanti di livello mondiale ma dimostrarlo solo in una squadra che spesso gioca solo per te, non basta. 7 gol in 32 partite in azzurro è bottino magrissimo, aver fatto valanghe di reti ma solo a Roma e Torino altrettanto. Serve una svolta, per lui come per Belotti. Perché l'Italia cerca ancora il padrone di quella 9.

Data di nascita: 20 febbraio 1990

Club di appartenenza: Lazio

Presenze in Nazionale: 32 presenze, 7 gol