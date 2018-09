La nuova Italia - Insigne e l'azzurro che pesa. Più di quello del Napoli

© foto di Federico De Luca

Lo sguardo di Lorenzo Insigne, schierato mezzala da Giampiero Ventura contro la Svezia, è anche la fotografia del corso azzurro Italia del talento di casa Napoli. Che è Magnifico a casa ma che, pur insignito della fascia di capitano nell'ultima sperimentale contro l'Olanda, si eclissa con la maglia della Nazionale. 4 gol, l'unico pesante contro la Spagna nell'1-1 dei gironi verso Russia 2018. In una Nazionale scevra di talento e classe, tante speranze erano nei suoi piedi. In verità bisogna sottolineare che pure l'ex ct non ha certo saputo valorizzarlo al meglio, con schemi che lo sacrificavano in fase difensiva e lo tenevano troppo lontano dalla porta. Deve scrollarsi di dosso l'etichetta di giocatore che, una volta vestita la casacca dell'Italia, diventa l'ombra di se stesso. Tanti gli esempi nella storia. E' il corso decisivo, per Insigne. Per sopportare anche il peso Nazionale.

Data di nascita: 4 giugno 1991

Club di appartenenza: Napoli

Presenze in Nazionale: 26 presenze, 4 gol