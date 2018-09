La nuova Italia - Lazzari in decollo: dalla SPAL di corsa in azzurro

© foto di Federico De Luca

Manuel Lazzari, esterno della Spal, è alla sua prima convocazione in Nazionale. Una chiamata frutto di un'annata - quella scorsa - che lo ha visto affermarsi come uno dei migliori laterali destri italiani del campionato. Semplici ha dato subito fiducia a Lazzari, classe '93, fin dal momento in cui è arrivato a Ferrara in C, intuendone le qualità tecniche e il suo dinamismo. Prevalentemente è un giocatore che viene impiegato come esterno per un centrocampo a cinque ma come ha sottolineato lo stesso Lazzari nelle recenti interviste non avrebbe problemi ad essere utilizzato in una difesa a quattro, cosa peraltro già avvenuta a volta con la Spal. Toccherà adesso a Lazzari confermarsi in questa stagione con la squadra di Semplici per poi entrare in pianta stabile nella Nazionale. Per adesso - come è normale per un nuovo arrivato - rappresenta un'alternativa ma l'età e la possibilità di migliorare ancora possono dargli l'opportunità di avanzare in futuro una sua candidatura per il ruolo di titolare. In estate era finito nel mirino di varie squadre tra cui Torino, Fiorentina e Atalanta. Alla Spal è legato da un contratto fino al 2023 ma se ripeterà l'anno precedente diventerà un uomo mercato.

Data di nascita: 29 novembre 1993

Squadra attuale: Spal

Presenze e gol in azzurro: Prima convocazione