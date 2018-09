La nuova Italia - Pellegrini, l'anno in cui può prendersi tutto

© foto di Federico De Luca

Nel corso che fu, Lorenzo Pellegrini ha giocato soltanto 90 minuti nel 5-0 al Liechtenstein. Poi quello che può rappresentare un perno della Roma che verrà, se il club deciderà di rinnovare pesantemente il contratto senza clausola rescissoria a pendere come una spada di Damocle sui progetti e non certo sui conti, è rimasto fuori. In panchina nel tracollo di un anno fa con la Spagna, idem nell'1-0 contro Israele. Nella delicata sfida contro la Svezia non è stato neppure convocato ma, da quando è saltato Giampiero Ventura, uno dei '96 più interessanti del panorama internazionale è diventato presenza fissa a Coverciano e dintorni. Come alternativa ma pure come titolare, come sarà stasera nella gara contro la Polonia. Interno abile in entrambe le fasi, è atteso dalla stagione della maturazione, per riuscire a riconquistare quei 90' per intero in campo che in sei presenze con l'Italia è riuscito a toccare una sola volta. In quell'ininfluente, si scoprirà poi davanti alla Svezia ai play-off, 5-0 al Liechtenstein.

Data di nascita: 19 giugno 1996

Club di appartenenza: Roma

Presenze in Nazionale: 6 presenze