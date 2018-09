La nuova Italia - Perin, le ambizioni rallentate dal ruolo di vice

© foto di Federico De Luca

La scelta di lasciare il Genoa per andare alla Juventus a giocarsi il posto con Szczesny ha fatto discutere l'Italia calcistica all'inizio del calciomercato estivo. Ma Mattia Perin non ha paura del ruolo iniziale di secondo alle spalle del polacco e con grande determinazione non ha avuto dubbi nel rispondere presente alla chiamata bianconera. Allo stesso tempo, chi non ha vissuto tale scelta con la stessa felicità è forse proprio il ct Roberto Mancini, che nel momento del suo insediamento sulla panchina azzurra aveva già deciso di puntare forte su di lui, salvo poi vederlo relegato tra le riserve della squadra più forte della Serie A. Proprio per questo ruolo di "vice", le ambizioni iniziali di Perin sono relegate al ruolo di riserva anche in Nazionale anche se è chiaro che, via via che passa il tempo, nel caso in cui dovesse riconquistare la maglia numero uno nel proprio club, ecco che anche in azzurro le gerarchie potrebbero essere ribaltate. Come detto, Perin è sempre stato un giocatore molto ambizioso, e anche a causa dei molti infortuni che lo hanno colpito in passato, ha un carattere all'altezza del compito che gli sta affidando la carriera. Rincorrere il ruolo da titolare non è un problema, resta da capire se non lo sarà anche per Mancini...

Data di nascita: 10 novembre 1992

Squadra attuale: Juventus

Presenz in azzurro: 2