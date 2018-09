La nuova Italia - Romagnoli, la garanzia che diventerà il perno

E' il futuro immediato della nostra Nazionale. Alessio Romagnoli, difensore del Milan, classe '95, rappresenta già una garanzia nonostante l'età ancora giovane. Punto fisso dei rossoneri, a breve lo sarà anche per l'Italia, nel prossimo ciclo, quello che si aprirà dopo l'addio della coppia Bonucci-Barzagli. La personalità per guidare il reparto non gli manca: adesso è diventato anche il capitano del Milan. La capacità di impostare l'azione con il suo piede sinistro molto educato è un'altra caratteristica a suo favore, unita alle doti di difensore puro e all'abilità nel gioco aereo che lo porta a rendersi pericoloso anche in zona d'attacco.

Cresciuto nella Roma, è alla Samp che si mette in luce sotto la guida di Mihajlovic che poi ne ottiene il trasferimento al Milan quando passò a guidare i rossoneri.

Data di nascita: 12 gennaio 1995

Squadra attuale: Milan

Presenze in Nazionale: 7