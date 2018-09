La nuova Italia - Sirigu, abitudine ed esperienza le armi del portiere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esperienza, senza ombra di dubbio, è tutta dalla sua parte. Il portiere del Torino Salvatore Sirigu, come Donnarumma e più di Perin e Cragno, è pronto a giocarsi le sue chance per la corsa alla titolarità della porta della Nazionale. L'esperienza al Palermo lo fece conoscere al grande calcio, quella al PSG lo ha formato dal punto di vista della personalità e dell'abitudine a calcare palcoscenici importanti. Poi i prestiti non propriamente positivi a Siviglia e Osasuna, prima del ritorno in Italia al Torino. E proprio in granata Sirigu ha trovato quella continuità che probabilmente gli mancava fin dai tempi in rosanero. E lo scorso anno il numero sardo ha ampiamente ripagato la fiducia. E ora, senza l'ingombrante figura di Buffon, è pronto a duellare con Donnarumma per la maglia azzurra col numero 1.

Data di nascita: 12 gennaio 1987

Squadra attuale: Torino

Presenze in azzurro: 18