La nuova Italia - Zappacosta, l'esterno deciso a prendersi la fascia destra

Prendersi definitivamente la fascia destra. Davide Zappacosta ha questo obiettivo: con Mancini ct potrebbe esserci la sua vera e propria investitura. L'ex Torino ormai è pronto: il trasferimento al Chelsea gli ha conferito quell'esperienza internazionale che ancora gli mancava, facendogli fare un gran salto di qualità. Il suo percorso è stato graduale ma con la capacità di alzare sempre l'asticella: dall'Avellino passando per l'Atalanta, poi il Torino e infine il Chelsea dove è approdato dal Torino nell'agosto 2017 per una cifra di 25 milioni di euro più bonus. Giocatore ormai nel pieno della maturità, nel corso degli anni ha affinato le sue caratteristiche riuscendo ad imporsi nelle due fasi: bene in quella difensiva, viene coinvolto spesso in quella offensiva grazie al suo dinamismo che lo porta anche a concludere in zona gol.

Data di nascita: 11 giugno 1992

Squadra attuale: Chelsea

Presenze in Nazionale: 12