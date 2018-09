La nuova Italia - Zaza, l'imperativo è scordare il rigore di Bordeaux

© foto di Federico De Luca

A piccoli passi verso un incubo. Una rincorsa che ha marchiato la recente carriera di Simone Zaza. Quello step a Bordeaux e quella conclusione che, unita al tiro sbagliato da Graziano Pellè, fece salutare gli Europei all'Italia anzitempo ai quarti di finale contro la Germania. Sembrava finito il tempo, il mondo, davanti a quegli undici metri. Da trascinatore e giocatore indomabile, è piovuta addosso a Zaza una tale sequela di critiche e accuse che l'unico modo per provare a dimenticarle era, inevitabilmente, emigrare. A Valencia ha trovato una casa dove scrollarsi di dosso l'etichetta e pure quel dannato ricordo che in modo eccessivo ha incrinato la carriera dell'attaccante. Adesso ci riprova a Torino, a ventisette anni compiuti. Lui che non sarà mai un campione ma che per generosità e fiuto del gol è secondo a pochi, in Italia. Con Mazzarri, al fianco di Belotti, può trovarsi e ritrovarsi, anche in Serie A. Anche con l'azzurro indosso, con il nuovo corso di Roberto Mancini.

Data di nascita: 25 giugno 1991

Club di appartenenza: Torino

Presenze in Nazionale: 17 presenze, 2 gol