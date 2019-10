© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Paulo Dybala vale più o meno lo stesso discorso fatto per Higuain. Da peso, esubero, giocatore da cedere, a valore aggiunto, leader, elemento decisivo. A San Siro la Joya torna ad incantare con una prestazione maiuscola. "Quegli 80 milioni mancati sono il migliore in campo da un bel po'" scrive La Gazzetta dello Sport nello spiegare il 7,5 in pagella all'argentino. "Non è Messi - scrive invece il Corriere dello Sport a corredo di un altro 7,5 -, ma nemmeno il panchinaro delle grandi sfide". "Leader e gioiello" commenta TuttoJuve.com, mentre Tuttosport per il suo 8 in pagella scrive: "La sensazione è che gli sforzi di Sarri per reinventare la Joya possano dare grandi frutti"

LE PAGELLE DI PAULO DYBALA

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve.com: 7