La pagelle di Giampaolo: perché passare alla difesa a 3? C'è già chi ipotizza l'esonero

Il Torino di Marco Giampaolo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in stagione. Contro la Lazio c’è andato vicino, ma nel finale i biancocelesti hanno ribaltato il risultato. “Così proprio non va, serve un cambio di passo”, scriviamo su TMW. Ma l’analisi più dura la fa Tuttosport: “Se la difesa a tre non è nelle sue corde, perché ha fatto entrare Nkoulou passando al 3-5-2?”. La situazione è complicata, se non arriverà la svolta con Genoa e Crotone potrebbe materializzarsi l’esonero dopo 7 giornate come col Milan. La Gazzetta dello Sport vede invece una partita diversa: “squadra in progresso, gioca alla pari con la Lazio. Tradito solo dai soliti errori dei singoli”.