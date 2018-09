La Primavera che verrà: Chievo, collettivo DOC

Finisce il lungo reportage sul campionato Primavera

Mai come nel caso del Chievo è possibile affermare che la Primavera sia fatta ad immagine e somiglianza della prima squadra. Nessuna individualità al di sopra delle altre, ma un'organizzazione ed una tenuta d'insieme che permette ai veneti di raggiungere spesso gli obiettivi prefissati. E se il Chievo dei grandi raggiunge puntualmente la salvezza, i ragazzi in maglia gialloblù riescono a togliersi molte soddisfazioni, stazionando nelle zone alte della classifica con exploit come lo scudetto vinto nel 2014.

Da pochi mesi il responsabile del settore giovanile è Andrea Catellani, ex calciatore costretto a ritirarsi prematuramente. A lui il compito di continuare l'opera di Fabio Moro, Marco Fioretto e soprattutto Maurizio Costanzi. Non verrà certo meno l'attività di osservazione e monitoraggio dei talenti in Veneto e nelle altre regioni d'Italia. Il nuovo tecnico Paolo Mandelli, arrivato dalle giovanili del Sassuolo, disporrà di un organico con pochi innesti rispetto al passato, ma con le inevitabili partenze di Sbampato, Pogliano, Danieli ed Isufaj, andati a fare esperienza in serie C.

Il portiere che parte come possibile titolare è Elia Caprile (17), colonna della formazione under 17. Gli altri estremi difensori sono il bulgaro Stefan Dafovski (18) e Tommaso Anderloni (18).

La difesa poggerà ancora su Thadèe Kaleba (19), francese dal 2016 a Verona. L'altro centrale di esperienza è Mattia Soragna (18), giunto in prestito dal Carpi e con all'attivo un anno in serie D a Lumezzane. Le altre opzioni sono rappresentate dai 2001 Richard Amoo, di rientro da Brescia, Daniele Grieco (18), tornato per un anno nella sua Cesena, e Matteo Raffa (17).

Sulla fascia destra spicca il macedone Daniel Pavlev (17) con Thomas Salvaterra (17) quale alternativa. Più defilato il fuori quota Thomas Glarey (20). Sull'altro versante confermati il versatile Ivan Michelotti (17) insieme a Leonardo Costa (17).

A centrocampo Mandelli sembra aver fiducia nella linea verde, ed in estate ha provato i 2001 Antonio Metlika, Filippo Tuzzo, Tommaso Corti, Emanuele Zuelli, l'italo-albanese Angelo Ndrecka ed il guineano Ibrahim Karamoko. Ma incalza la leva '99 con i veterani Massimo Bertagnoli ed il marocchino Mohamed Rabbas, oltre a Antonio Campobasso sempre in prestito da tre anni ad oggi. Nel reparto figura anche Stefano Crevatin (18) che ha già avuto modo di debuttare in serie D.

L'attacco ha visto il colpo più importante della sessione, e cioè Sergej Grubac (18) dall'Apoel Nicosia. Il montenegrino, nazionale under 19, ha esordito nel campionato cipriota e si è fatto notare durante la scorsa Youth League. Su di lui graviteranno gran parte delle azioni offensive. Il talentuoso Emanuel Vignato (18) continuerà a fare la spola con la prima squadra, e va considerato una scelta residuale. Proseguirà invece la sua evoluzione Musa Juwara (16), il gambiano proviene da un'annata eccellente con otto reti in 15 partite, e condividerà l'out sinistro con il lusitano Daniel Liberal (18).

In piena ascesa anche il centravanti Pietro Rovaglia (17), pronto a guadagnarsi un maggior minutaggio dopo le prime apparizioni nei mesi passati. Sullo sfondo anche il neo arrivo Alessandro Rossi (17) dal Trento, e gli ennesimi fuori quota Tommaso Ceretta, reduce da una stagione fra i Dilettanti, ed il ghanese Eyram Leveh fresco di promozione con la Virtus Verona.

Un organico che ha attinto pochissimo dall'esterno, puntando alla valorizzazione dei calciatori distintisi con l'under 17 e sul lungo corso degli elementi più esperti. Sulla carta Mandelli può contare su un buon gruppo che farà valere ancora una volta la forza del collettivo e del gioco corale. Il flusso di elementi verso la prima squadra, escluso Vignato, è praticamente nullo, ma questo può imputarsi più alla volontà del Chievo di utilizzare calciatori esperti che sullo scarso valore dei giovani usciti da Veronello.

Primo appuntamento il 17 settembre in casa contro la Fiorentina: i clivensi sono attesi all'ennesima conferma.