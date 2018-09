La Primavera che verrà: Sassuolo, grandi mezzi per crescere

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il Sassuolo è una società giovane, ricca ed organizzata. E la gestione del vivaio è all'altezza degli standard neroverdi, tanto che nonostante la poca esperienza in queste categorie è arrivata una inattesa vittoria al Torno di Viareggio nel 2017, e lo scorso anno si è aggiunto il titolo nazionale nella categoria Berretti.

E dalla Primavera sono saliti Claud Adjapong, praticamente un titolare nella prima squadra e più volte in campo con l'Italia under 21, e soprattutto Domenico Berardi che, nonostante i cali di rendimento e di attenzione, è protagonista da cinque anni in serie A e viaggia verso le 150 presenze. Ci sono dunque i due elementi fondamentali per saggiare la salute di un settore giovanile: trofei e crescita personale dei calciatori. Non sono numeri clamorosi, ma possono migliorare entro poco tempo dato che l'attaccante classe 2000 Giacomo Raspadori è ormai costantemente con De Zerbi.

Il responsabile Francesco Palmieri sta compiendo un lavoro eccellente, riuscendo ad agguantare i migliori talenti ogni qual volta un club dell'Emilia Romagna riparte dai dilettanti (Parma, Reggiana e Cesena), e praticando uno scouting quanto mai esteso lungo la penisola. Sono stati ingaggiati una decina di calciatori che andranno agli ordini di Stefano Morrone, fresco di promozione dopo lo scudetto vinto con la Berretti.

Consultare gli effettivi a disposizione dell'allenatore è quanto mai semplice. A differenza di altri club che mantengono il massimo riserbo nemmeno stessero trattando un segreto di Stato, il Sassuolo ha diramato in anticipo la lista dei calciatori che prenderanno parte al prossimo campionato Primavera.

In porta Giacomo Satalino è ormai il terzo portiere dietro Consigli e Pegolo, spazio dunque a Matteo Montanari, reduce dai trionfi con la Berretti, Stefano Turati (17) ed il nuovo arrivo Matteo Campani, esordiente con il Pisa in Coppa Italia.

Linea difensiva molto giovane visto che i due soli fuori quota sono distribuiti in altri reparti. Al centro vi sono i diciottenni Stefano Ferraresi, Alessandro Pilati, Gianluca Fiorini e l'albanese Denis Dembacaj. Dietro di loro i 2001 Nicolo' Bellucci, svincolato dal Cesena, e Tommaso Casini.

Sulle fasce Umberto Agnelli (18) e Manuel Castelluzzo (18) a destra, mentre gli eredi di Celia e Tripaldelli sulla sinistra saranno Giorgio Merli (18) e Lorenzo Bechini (17), anch'egli debuttante con il Pisa in Coppa Italia.

A centrocampo spunta il primo '99 della truppa, si tratta di Federico Viero. Avranno molte opportunità gli ex parmensi Andrea Ghion (18) e Davide Romeo (18), così come l'italo-albanese Alessandro Ahmetaj (18). Completano la mediana Salvatore Giordano (18), Luigi Solla (17) ed il coetaneo Federico Artioli.

Sulle fasce ecco Edoardo Bartoli (18), ed il romano Giuseppe Aurelio (18), partito come attaccante puro e spostato con il tempo sull'out destro pur mantenendo una netta vocazione offensiva.

In attacco Morrone può contare su Gaetano Manzari (18), forse l'elemento più interessante cresciuto nel Bari, capace di segnare ben 13 goal in 24 gare con i Galletti. Così come Andrea Mattioli (17) è l'attaccante maggiormente in luce dell'intero vivaio emiliano. Anche lui arrivato dal Parma dopo il fallimento, nell'under 17 si è imposto come un centravanti di assoluto livello realizzando 15 reti.

Integra il terzetto in arrivo da Pisa Elia Giani (17), fratello dell'ex Empoli Mattia, attaccante esterno di piede mancino dotato di ottima presenza fisica. Da segnalare sul versante opposto l'altro fuori quota Aristidi Kolaj, uno dei più esperti della comitiva essendo nazionale albanese under 21.

Ulteriori frecce a disposizione del tecnico sono Jacopo Pellegrini (18), rimasto libero dopo la scomparsa della Reggiana, e Matteo Gubellini (18) appena rientrato dal prestito a Trieste.

Il Sassuolo si presenta quindi come una squadra con alcune individualità di livello, modellata sull'esempio dei grandi con appena due stranieri in rosa. L'insieme non sembra permettere voli pindarici, ma la posizione di metà classifica raggiunta lo scorso campionato è assolutamente alla portata, magari con qualche patema d'animo in meno. I mezzi ci sono, la volontà anche: De Zerbi aspetta fiducioso che qualche altro ragazzo possa emergere.