La quiete sabauda prima della tempesta

C’è un bel sole, a Torino. Riscalda, per quanto possibile, una città incastonata tra le Alpi. A riscaldare i cuori dei tifosi bianconeri, invece, ci pensa la speranza: più si avvicina la partita con l’Atletico, più la grande rimonta sembra possibile. Ma nessuno lo dice, se non sottovoce. È una città che non sembra preparare un ottavo di finale di Champions così decisivo: in altre parti d’Italia il fermento sarebbe palpabile. A Torino, che resta soprattutto la città del Toro, il fermento arriva da chi viene da fuori: i tifosi dell’Atletico, e anche quelli della Juve. Arrivati un po’ da tutta Italia, perché la Vecchia Signora mobilita tutta la penisola calcistica. E Torino li accoglie con la sua tranquillità, la sua altera quiete sabauda.

Precede la tempesta, tutta questa calma. Una tempesta che comunque arriverà, in un modo o nell’altro. La convinzione che possa essere positiva, dicevamo, serpeggia silente tra i tifosi. Una tempesta perfetta che travolga i Colchoneros: è quella che si augura Allegri, è quella che lui sta preparando. A proposito: in campo dovrebbe andare l’incoscienza di Spinazzola, resta un dubbio su chi gioca tra Bernardeschi e Dybala (più il primo del secondo), e qualche incertezza su quanto Max si fidi della personalità di Cancelo, che con l’Atletico ha sempre perso. Può essere anche negativa, la tempesta: una sconfitta sancirebbe la fine del ciclo, agevolerebbe qualche addio. Douglas Costa ancora una volta indisponibile, infortunio a parte, è l’ennesimo segnale che a presagire l’addio. E poi Dybala, ma anche Alex Sandro: chi scelta e chi per necessità, chi dall’inizio e chi del tutto, sono altri due grandi assenti. Ora a Torino c’è il sole e anche una strana quiete, per una città che si prepara a una sfida che vale la stagione. Stasera sarà tempesta. C’è solo da capire in che direzione spirerà il vento.