La Repubblica, trattativa tra Milan e Lazio per Luis Alberto ma affare complesso

Secondo quanto riportato da La Repubblica, in vista del mercato di gennaio, il Milan sta provando ad aggiustare la rosa con alcuni acquisti anche di ottimo livello. Per il quotidiano, sarebbe già stata avviata una trattativa con la Lazio per Luis Alberto, in rotta con Lotito dopo le parole sugli stipendi, anche se l'affare è decisamente complesso.