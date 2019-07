La (ri)partenza di Di Francesco

Pronti, partenza, via. Ancora poche ore e la stagione 2019/2020 della Sampdoria salperà. Un primo, grande assaggio è stato dato ieri quando a Casa Samp mister Eusebio Di Francesco è stato presentato alla stampa. Tanti argomenti trattati dall’ex tecnico della Roma, dalle prime impressioni alla squadra fino ad arrivare all’immancabile domanda sul derby. Un primo assaggio di blucerchiato per un mister che da domani sarà al lavoro con il gruppo al “Mugnaini” di Bogliasco. Quasi 40 minuti di incontro con i media, parole sicure di un mister che sa cosa vuole dal gruppo: "Ha già una mentalità: creare sempre gioco. Dobbiamo migliorare il rendimento in trasferta. Poi dipende anche dalla forza degli avversari".

Nessun salto all’indietro - Dalla Champions con la Roma alla Samp, ma guai a parlare di passo indietro. Anzi, il mister abruzzese ha voluto porre l’accento su come l’ambiente sampdoriano sia il giusto punto di ripartenza dopo le amarezze, specie nel finale, vissute nella Capitale. “Qua vedo che si può costruire qualcosa di importante - ha detto in conferenza Di Francesco -. Non è un passo indietro, sono orgoglioso di fare l'allenatore. Mi piace la Sampdoria, ho scelto perché volevo mettermi in gioco e questo è il posto giusto per ripartire”.

Domani l’abbraccio della Sud alla squadra - E quest’oggi, come già detto, la squadra inizierà il proprio cammino con i primi test medici in mattinata per poi procedere al primo allenamento sul green del “Mugnaini” di Bogliasco. Prima della seduta di allenamento, con inizio alle ore 18, ci sarà una piccola serie di riscaldamento che la squadra sosterrà sul sintetico del “Riccardo Garrone”, il campo dove gioca la formazione Primavera, per permettere ai tifosi, e specie quelli della Gradinata Sud che hanno annunciato la loro presenza, di poter salutare i ragazzi di Di Francesco.