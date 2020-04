La Serie A e la ripresa: Roma, Dzeko, Kolarov e Pellegrini parlano del taglio ingaggi

La Serie A prova a pensare ad un futuro senza Coronavirus, in cui riprendere il campionato 2019-20 da dove si è fermato e tentare di programmare una normalità che possa dare un avvenire allo sport nazionale. In attesa di capire le mosse del Governo circa la possibile ripresa degli allenamenti, i venti club di massima serie si stanno muovendo in tre direzioni: quella di una ipotetica ripresa del campionato, tra favorevoli e contrari, quella di un necessario taglio degli ingaggi per la salvaguardia dei conti e infine quella di un rientro programmato degli stranieri che in alcuni casi hanno scelto di rientrare in patria durante questo difficile momento.

ROMA

Ripresa del campionato - La Roma è tra i club che vuole riprendere a giocare una volta che l'emergenza sarà alle spalle: c'è ancora una Champions in ballo, oltre ad un percorso in Europa League che vede i giallorossi come una delle potenziali favorite per il successo finale. Ne ha parlato anche il dirigente giallorosso Calvo: "La priorità del mondo del calcio, una volta scongiurata l'emergenza, è quella di ripartire. Ci sono varie bozze di calendario sul tavolo delle discussioni".

Taglio ingaggi - Dzeko, Kolarov e Pellegrini stanno portando avanti l trattative sul taglio degli stipendi per la squadra. La deadline che si è data la società è il 30 aprile ma contano già prossima settimana di chiudere. Marzo dovrebbe essere tagliato dell'80%, mentre aprile, maggio e giugno spalmati al prossimo anno. Discorso diverso per chi ha prestiti in scadenza (Smalling e Mkhitaryan).

Giocatori all'estero - La squadra è tutta in Italia, la maggior parte nella Capitale ovviamente: non ci sono isolamenti domiciliari da rispettare dunque, la squadra sarà pronta ad allenarsi quando arriverà l'ok del governo.