La settimana del Napoli - Commissioni Pepè, attesa per James

Il giorno X è stato giovedì. Il prospettato arrivo di Jorge Mendes è stato soppiantato dallo sbarco, in stile americano con l'elicottero, degli agenti di Nicolas Pepe. Senza però arrivare a un accordo di massima, con il Lille che ha già accettato 50 milioni più il cartellino di Ounas, ma distanza per le commissioni: la richiesta è di 6,5 milioni di euro.

ATTESA JAMES - Ancelotti però non ha chiuso la porta nemmeno all'approdo del colombiano, per cui continua a esserci l'Atletico. I soldi di Correa - saltato al Milan - avrebbero finanziato l'approdo dell'ex Bayern Monaco all'Atleti, così la situazione può non avere una evoluzione immediata. Il Napoli spera in un'apertura da parte di Florentino Perez al prestito, cosa che per ora non è arrivata.

PORTE GIREVOLI - Marko Rog è finito al Cagliari a inizio settimana dietro il pagamento di 18 milioni di euro, cifra che è servita a finanziare l'arrivo di Eljif Elmas, dal Fenerbahce, richiesto espressamente dal tecnico Ancelotti. Un altro che potrebbe salutare è Elseid Hysaj, con il procuratore che è uscito allo scoperto dicendo che vuole la cessione. Ci sarebbe la Roma, ma solo in caso di addio di Florenzi, defilato l'Atletico in questo caso perché ha acquistato Trippier dal Tottenham.

E POI ICARDI - È stata prospettata una offerta all'Inter nell'ordine dei 50 milioni, valutazione realistica per il momento da separato in casa dell'argentino. Eventualmente ci sarebbe un pensiero, soppesando pro e contro, ma l'idea dei nerazzurri è quella di monetizzare, magari perdendo qualche milione ma non cedendo l'ex capitano alla Juventus. Per ora, però, Icardi non ha ancora dato gradimento al suo trasferimento al Napoli.