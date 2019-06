La settimana dell'Inter: Sensi e Lazaro in arrivo. Dzeko per D'Ambrosio?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sensi c'è, Barella non ancora. L'Inter ha definito un colpo a centrocampo, aspetta per l'altro. E si è chiusa anche una piccola telenovela.

Sensi alle visite - I nerazzurri e il Sassuolo hanno definito l'arrivo a Milano di Stefano Sensi. Prestito oneroso da cinque milioni di euro, diritto di riscatto fissato a ventidue milioni. In neroverde finiranno il difensore centrale Gravillon e il giovane centrocampista Marco Sala. Martedì Sensi sosterrà le visite mediche di rito con la squadra di Conte.

Fatta per Agoume, Berni e Padelli rinnovano. La telenovela di cui parlavamo è quella relativa all'approdo all'Inter di Lucien Agoume. Il giovane centrocampista, classe 2002, in arrivo dal Sochaux, ha firmato oggi il contratto che lo legherà al Biscione. Annuncio in arrivo nei prossimi giorni, mentre sono arrivati quelli relativi ai rinnovi di Daniele Padelli e Tommaso Berni, che hanno prolungato per un'altra stagione il loro legame coi nerazzurri.

Concorrenza per Barella. Se l'affare Sensi si è sbloccato, non altrettanto può dirsi per quanto concerne Nicolò Barella. Anzi: l'Inter registra il forte interessamento della Roma. La trattativa col Cagliari, però, sembrava ben impostata: da verificare se l'inserimento giallorosso sarà tardivo.

Fatta per Lazaro. Al capitolo degli affari in attesa soltanto di essere annunciati, aggiungiamo l'approdo sui Navigli di Valentino Lazaro. Esterno destro, classe '96, fin qui in forza all'Hertha Berlino: costerà 22 milioni di euro più bonus, anche lui sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche di rito.

Dzeko più vicino, niente di nuovo sul fronte Icardi. L'Inter prosegue la caccia a Edin Dzeko, l'operazione dovrebbe chiudersi per un valore di 18-19 milioni di euro. Come contropartita, al posto di Vergani, la Roma stra provando a inserire Danilo D'Ambrosio. Il bosniaco, nelle intenzioni della società, prenderà il posto di Mauro Icardi. Che però non ha ancora sciolto i nodi circa il suo futuro, e tutto fa pensare che tirerà la corda il più a lungo possibile. Assieme a Dzeko, l'Inter conta di aggiungere alla faretra offensiva di Conte anche Romelu Lukaku: l'offerta da 70 milioni per ora non ha convinto il Manchester United.

Gli altri affari. Asse caldo col Parma: arriva il portiere Brazao, in gialloblù finisce il giovane talento Adorante. Rinnova anche un altro talentino come Esposito, in uscita c'è Pinamonti, destinato al Genoa con cui l'Inter lavora in sinergia per portare in Italia i giovani Amione e De la Vega. Capitolo, caldo, Radja Nainggolan: il belga è in partenza dopo una sola stagione, si è parlato del Torino, ma il presidente Cairo ha smentito. In partenza ci sono Dalbert e Joao Mario: per il primo si è mosso il Lione, per il secondo il Monaco. Vanheusden è sempre più vicino allo Standard Liegi.