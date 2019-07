La settimana dell'Inter - Politano non incedibile, Lukaku stand-by

© foto di Dimitri Conti

Antonio Conte è stato chiaro. "Pensavamo fossimo più avanti". Lo penserà ancor di più dopo un'altra settimana dove non sono arrivati giocatori, costretto a giocare contro la Juventus con Esposito e Perisic come attaccanti. L'Inter è in ritardo sul mercato, ma si aprirà una settimana importante con novità previste almeno sul fronte Dzeko, mentre su Lukaku sembra una posizione "alla Juve" nella scelta dell'allenatore.

NAINGGOLAN DA CEDERE - Nonostante l'impegno in allenamento, l'ex Roma è oramai un esubero e potrebbe salutare nei prossimi giorni. Il Cagliari ci sta provando, in prestito, ma offre solo 1,5 milioni di euro per l'ingaggio, il resto dovrebbe corrisponderlo l'Inter. Soluzione affascinante ma difficile, c'è anche la Sampdoria: lui preferirebbe l'Italia. Dovrebbero salutare anche Dalbert e Joao Mario - entrambi verso il Monaco - e Miranda, sempre più vicino allo Jiangsu Suning.

POLITANO NON INCEDIBILE - Un altro profilo da valutare è quello dell'ex Sassuolo, riscattato per 20 milioni di euro solo qualche settimana fa e con estimatori vari, da Cairo a Sartori, passando per la Fiorentina di Pradè. Non è incedibile perché il modulo di Conte non prevede un esterno così offensivo (meglio Candreva, paradossalmente) se dovessero arrivare proposte per evitare minusvalenze sarebbe avallata la sua cessione.

PROBLEMA ICARDI - L'Inter non vorrebbe svenderlo, ma il rischio è concreto. Se dovesse arrivare una offerta ufficiale di 55-60 milioni allora i nerazzurri lo cederebbero, anche per non scendere a patti con la Juventus. L'ex capitano però vorrebbe andare solamente in bianconero e non è convinto da una soluzione all'estero. Il Napoli è l'unica che può mettersi in mezzo.