La settimana della Fiorentina - Veretout addio. Chiesa vede Commisso

La tournée statunitense della nuova Fiorentina di Rocco Commisso prosegue nel migliore dei modi. Dopo la prima tappa di Chicago, i viola si sono spostati in North Carolina, precisamente a Charlotte dove sabato notte affronteranno l'Arsenal nella seconda sfida di ICC. Nella serata di martedì è arrivato in Illinois anche Federico Chiesa (insieme a Milenkovic) che ha iniziato la preparazione fisica in attesa di novità sul futuro. Pradé e Barone, intanto, sono in Italia per portare avanti le questioni di mercato, per il momento legate principalmente alle cessioni.

Operazioni in entrata - Negli ultimi giorni gli uomini mercato gigliati sono tornati a parlare col Sassuolo di Pol Lirola. Il terzino spagnolo ha già dato la propria preferenza ai viola, ma ancora i club non hanno trovato l'accordo. Restando alla difesa, passi avanti per Matt Miazga del Chelsea, ma la richiesta da 20 milioni resta un ostacolo. In stand-by, invece, l'operazione Kevin Bonifazi col Torino. A centrocampo nuovi contatti con l'Inter per il ritorno di Borja Valero e col Lipsia per Diego Demme, mentre davanti il primo nome oggi sembra essere quello di Fernando Llorente: svincolatosi dal Tottenham, lo spagnolo ha preso tempo.

Operazioni in uscita - Dopo un lunghissimo tira e molla la Roma ha vinto il testa a testa col Milan per Jordan Veretout, una cessione che potrebbe sbloccare anche il mercato acquisti viola. Con lui saluta anche Vitor Hugo, il brasiliano tornerà al Palmeiras nonostante il frote pressing del Besiktas. Il terzino Venuti è molto vicino al prestito al Lecce, mentre per Valentin Eysseric sono in corso fitti contatti col Tolosa. Sullo sfondo la questione Federico Chiesa: il giocatore ha già avuto un primo contatto con Commisso, anche se il faccia a faccia decisivo andrà in scena nei prossimi giorni a New York. Il giocatore continua a valutare seriamente l'addio, con la Juve primissima candidata in caso di partenza. Ma il presidente Commisso ha parlato chiaramente a più riprese: Chiesa ha tre anni di contratto e deve restare almeno una stagione.