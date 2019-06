La settimana della Juve: dal ritorno di Buffon allo scambio con la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziata come la settimana di Gianluigi Buffon, è diventata quella dello scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma. Di sicuro, la Juventus si è data da fare.

Torna Buffon. Come un fulmine a ciel sereno, dopo una sola stagione al PSG, Gianluigi Buffon è pronto a vestire di nuovo il bianconero. Da calciatore per un anno, poi da dirigente: la Vecchia Signora ha messo sul piatto un contratto da 2,5 milioni più bonus, ribadendo la promessa di un ruolo ai vertici una volta appesi i guantoni al chiodo. Le parti sono molto vicine, anche se prima della fumata bianca dovrà verosimilmente salutare Perin. Ruoli chiari: Buffon sarà il secondo di Szczesny, con l'unica garanzia di 8 gare in Serie A (per raggiungere il record di Maldini) e 2 in Champions League (in modo da entrare nella top 10 dei primatisti della competizione).

Scambio con la Capitale. La notizia di oggi, invece, è che Paratici è vicinissimo a chiudere un affare in difesa: dopo un lungo corteggiamento, la Juve è infatti a un passo dal sì di Luca Pellegrini, terzino classe '99. Alla Roma andrà Leonardo Spinazzola, in un affare da 25 milioni di euro, che frutterà plusvalenze per entrambi i club e alla società torinese un conguaglio da 10 milioni di euro.

De Ligt e Rabiot. Non certo in standby, perché la Juve sta continuando a lavorare per entrambi. Il centrocampista francese è più vicino: lunedì, dopo la chiusura del bilancio, potrebbe già arrivare l'annuncio. Contratto da 7 milioni all'anno, con la madre Veronique che ha smentito il ritorno di fiamma del PSG. Per quanto riguarda Matthijs De Ligt, il Barça si è defilato e anche i transalpini sembrano indietro. L'accordo col giocatore c'è da tempo, un ingaggio da 7,5 milioni che può arrivare a 12; manca quello con l'Ajax ma, con la mediazione di Raiola, Paratici e Nedved sono pronti a definire questo innesto.

Cancelo si complica. Altri giorni di attesa per il futuro del terzino portoghese: il Manchester City non ha intenzione di mettere sul piatto i 50-55 milioni di euro cash richiesti dai campioni d'Italia e ha provato nuovamente a inserire Danilo nell'affare. Un profilo che però alle Zebre non interessa, ragion per cui la trattativa, nonostante il viaggio londinese di Paratici, vive al momento una fase di standby.

Perin e gli altri. Torniamo a Mattia Perin: la Fiorentina pare decisa a puntare su Dragowski come titolare e quindi sembra una pista da escludere. La Juve continuerà a discuterne con la Roma, che per inciso segue anche Gonzalo Higuain, in attesa di definire il futuro di Dzeko. Niente di nuovo, per quanto riguarda le entrate, sul fronte Icardi, mentre per quanto riguarda Chiesa si registra la chiusura di Commisso, patron viola. E Milinkovic-Savic, vicino al PSG, tituba sul trasferimento in Francia proprio per l'interesse dei bianconeri.