La settimana della Roma: due scambi con Juve e Napoli. E non solo

All'improvviso, un terzino. La Roma ha definito uno scambio a sorpresa con la Juventus, in una settimana che ha portato i giallorossi a porre le basi per la rifondazione dopo l'addio dei romani e romanisti.

Pellegrini-Spinazzola. Il lungo corteggiamento della Juventus per Luca Pellegrini dà infine i suoi frutti: alla Roma andrà Leonardo Spinazzola, in uno scambio che frutterà a entrambe una buona plusvalenza e per i bianconeri un conguaglio da 10 milioni di euro.

Manolas out. A inizio settimana, Roma e Napoli hanno imbastito un altro scambio, che sa sostanzialmente da fare. Gli azzurri seguivano da tempo Kostas Manolas, con l'inserimento di Amadou Diawara l'affare è diventato sempre più concreto. Ballano ancora un paio di milioni di euro, dovuti alle differenti valutazioni dei due giocatori, ma son dettagli che le parti sistemeranno.

Veretout e Barella. Per Fonseca, la Roma cerca centrocampisti: su Jordan Veretou c'è l'ostacolo Napoli da superare, mentre per quanto riguarda Nicolò Barella i capitolini hanno fatto un tentativo in settimana. Se l'inserimento sarà tardivo rispetto alle mosse dell'Inter, lo vedremo nei prossimi giorni. In uscita, Steven Nzonzi: il Lione è pronto a spingersi fino a 20 milioni, a quelle cifre si può chiudere. Anche considerando che a inizio settimana non si è presentato per il raduno.

Pau Lopez o Perin? Prima bisogna cedere Robin Olsen. Che non ha tantissime offerte: al momento c'è il Fenerbahçe, più interessato rispetto al Watford. Poi, Petrachi è pronto ad accelerare per Pau Lopez, portiere del Betis Siviglia. La principale alternativa è rappresentata da Mattia Perin, proposto dalla Juventus che deve liberare un posto per Buffon.

Bartra-Nedelcearu. Sempre dal Betis, arriva Marc Bartra: i Lupi sono pronti a chiudere, avvicinandosi ai 25 milioni chiesti dalla squadra andalusa. Sarà l'erede di Manolas, in difesa giocherà anche Ionuț Nedelcearu: affare fatto con l'Ufa, 4 milioni di euro al club russo.

D'Ambrosio per Dzeko. Higuain? Sulla fascia, l'Olimpico potrebbe vedere sgroppare Danilo D'Ambrosio: Petrachi l'ha chiesto all'Inter nell'ambito dell'affare Dzeko, i nerazzurri non hanno chiuso. Per il post-bosniaco, nuovi contatti per Gonzalo Higuain: con uno sconticino da parte della Juventus e anche del Pipita, il clamoroso affare può andare in porto.

Stephan El Shaarawy dice no alla Cina. La Roma era pronta a cederlo, complice il contratto in scadenza a fine stagione, a dire sì all'offerta dello Shanghai Shenhua. Però il Faraone non era della stessa idea, e dopo qualche tentennamento ha detto no alla ricchissima offerta cinese. A proposito di no: non è mercato, ma la Roma ha detto no a Pinzolo, annullando il ritiro nel comune trentino.