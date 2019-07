La settimana della Juve - Monopolio De Ligt e grana Perin-Benfica

Settimana decisamente importante per la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Mentre la squadra era impegnata nell'inizio della preparazione alla Continassa agli ordini dell'ex Chelsea, il comparto mercato ha portato avanti le varie trattative (sia in entrata che in uscita). Con il colpo Matthijs De Ligt come ciliegina sulla torta.

Operazioni in entrata - Il lunedì bianconero si è aperto con la definizione dei dettagli dell'operazione De Ligt con l'Ajax. E a far discutere è stata soprattutto la clausola da 125 milioni di euro a salire (di 3 milioni per ogni trofeo conquistato). Nella stessa giornata si è presentato ufficialmente Aaron Ramsey (maglia numero 8 per lui), ma come detto le attenzioni erano tutte per il nuovo difensore classe '99, atterrato a Caselle nella serata di martedì. La mattina successiva (mercoledì) ecco le visite al J Medical sotto la supervisione di Mino Raiola, giovedì è arrivata l'ufficialità (75 milioni più 10,5 di oneri accessori) e questa mattina la conferenza stampa di presentazione. In entrata, infine, da segnalare anche l'arrivo del giovane Joao Ferreira dal Benfica e di Dani Mota Carvalho dall'Entella (per l'Under23).

Operazioni in uscita - Come detto le attenzioni principali erano inevitabilmente rivolte a De Ligt, ma Paratici & co. hanno trovato anche il tempo per pensare alle uscite. Mattia Perin è volato al Benfica, salvo poi far ritorno a Torino nella serata di ieri a causa dei tempi di recupero dall'infortunio più lunghi del previsto (l'affare non sembra comunque a rischio sebbene serva aspettare il recupero completo del giocatore). Gli altri possibili partenti sono Sami Khedira (non convocato per la tournée) e soprattutto Gonzalo Higuain: il fratello-agente nei giorni scorsi era a Torino, ha incontrato la Juve e fatto il punto sul futuro. La Roma resta in pressing, ma ancora l'offerta giusta non è arrivata.