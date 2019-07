La settimana della Juventus - Viaggio di Paratici, Khedira ai saluti?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stata una settimana di attesa per la Juventus, fra la prima sfida contro l'Inter - nell'International Champions Cup di Nanchino - e la necessità di sbloccare alcune trattative, prima di concluderne altre. In particolare quella relativa a Gonzalo Higuain: la Roma ha già messo sul piatto il possibile, comunque ancorata alla cessione eventuale di Edin Dzeko, ma il Pipita continua a pensarci: lui vorrebbe rimanere alla Juve, anche per un desiderio di rivincita, ma certo non dice di no a priori a una possibilità di trasferirsi nella Capitale.

IL VIAGGIO IN INGHILTERRA - A metà settimana, poi, Paratici ha viaggiato verso il Regno Unito per sbloccare alcune situazioni, ancora ferme e che potrebbero cambiare a breve giro di posta. In primis la questione che porterebbe Perin all'Aston Villa, dopo i problemi delle visite mediche con il Benfica. Poi ci sono le suggestioni: Pogba - che vorrebbe tornare - e Lukaku, più per diversificare gli obiettivi che non puntare davvero su di lui.

TELENOVELA ICARDI - Intanto il direttore sportivo bianconero gioca alle tre carte con l'argentino, legato a Higuain a sua volta fissato a Dzeko, in una sorta di fiera dell'Est. Il Napoli non ha ancora affondato il colpo, la valutazione è di 60 milioni, ma l'idea è quella di fare abbassare ulteriormente le richieste oppure inserire un esubero.

KHEDIRA AI SALUTI? - In questo senso potrebbe salutare il tedesco, arrivato a parametro zero nel 2015. Possibile la rescissione consensuale, per poi un rientro in Germania, con lo Schalke che sta pressando. Invece c'è da sottolineare come Demiral sia incedibile (per una questione di plusvalenze e percentuali da riconoscere al Sassuolo) con la Juve che preferirebbe monetizzare un eventuale addio di Rugani: piace ad Arsenal e Milan.